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"Смешно и страшно": россияне о "платном спасении" на водах

Вероника Полынина
1 час назад

Турист в Сочи обнаружил платный пляж за 7 тысяч рублей в день с услугой спасения на воде стоимостью 800 рублей. Видео туриста появилось в телеграм-канале «Типичный Краснодар» и вызвало дискуссию среди подписчиков.

На записи мужчина демонстрирует пляж с беседками, аренда которых стоит 7 тысяч рублей в день. При этом вход на пляж закрыт столбиками с красной лентой. Турист также заметил в прейскуранте услугу спасения на воде за 800 рублей.

«Это ад»: Туристы поделились впечатлениями с пляжа в Сочи

Подписчики канала в комментариях поправили блогера, заметив, что арендаторы взимают плату не за вход на пляж, а за пользование беседками, зонтиками и шезлонгами. Однако согласились, что огораживать вход на пляж незаконно.

«Это наглость, которую мы позволяем. Никто не может купить море. Частное или юр. лицо не может запрещать отдыхающим купаться в море. Поэтому когда огораживают заход в море - это незаконно и законным быть не может никак. И мы позволяем это, платим деньги», - написала пользователь Илона Железнякова.

Возмущение и смех подписчиков также вызвала платная услуга по спасению.

«Спасение на воде 800 рублей и смешно и страшно», «Не спасли, бабки на карте закончились», «Наверное, используется одноразовый расходник - надувной круг», «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих», «А нечего тонуть когда на карте пусто, дождись прихода денюжков, а потом тони», «Спасатель подплывает с терминалом», - предположили комментаторы.

Общество,Видео,Сочи,
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