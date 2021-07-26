Турист в Сочи обнаружил платный пляж за 7 тысяч рублей в день с услугой спасения на воде стоимостью 800 рублей. Видео туриста появилось в телеграм-канале «Типичный Краснодар» и вызвало дискуссию среди подписчиков.

На записи мужчина демонстрирует пляж с беседками, аренда которых стоит 7 тысяч рублей в день. При этом вход на пляж закрыт столбиками с красной лентой. Турист также заметил в прейскуранте услугу спасения на воде за 800 рублей.

Подписчики канала в комментариях поправили блогера, заметив, что арендаторы взимают плату не за вход на пляж, а за пользование беседками, зонтиками и шезлонгами. Однако согласились, что огораживать вход на пляж незаконно.

«Это наглость, которую мы позволяем. Никто не может купить море. Частное или юр. лицо не может запрещать отдыхающим купаться в море. Поэтому когда огораживают заход в море - это незаконно и законным быть не может никак. И мы позволяем это, платим деньги», - написала пользователь Илона Железнякова.

Возмущение и смех подписчиков также вызвала платная услуга по спасению.