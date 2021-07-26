В эфире общества «Знание» рассказали, как защититься от COVID-19

Для защиты от вируса необходимо привить 80% населения. Об этом заявила главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко в эфире Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «Вконтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

С начала пандемии многопрофильная 52-я больница была перепрофилирована на работу с инфекционными больными и продолжает работу в этом режиме по сей день.

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По словам Лысенко, сотрудники больницы активно участвовали в разработке протоколов лечения ковидных больных.

«Наша больница в медицинской среде имеет прозвище «орфанная больница», так как наш традиционный профиль – редкие и сложные заболевания. Поэтому мы стали своего рода «законодателем моды», авторами московских протоколов лечения, так как большая часть препаратов – это то, чем мы пользовались в повседневной работе для лечения тяжелых больных, это наши привычные препараты, которые оказались очень эффективны», - рассказала главврач.

Она отметила, что протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов.

Лысенко подчеркнула, что для защиты от вируса необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза. По ее словам, время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого.

«Мы общаемся с новым вирусом, у которого есть способность мутировать, привыкая к условиям. Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. ( ) Пока мы не получим большой процент вакцинированного населения, мы будем получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина», - сказала Марьяна Лысенко.

Как отмечает врач, к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний – есть периоды, когда прививаться не рекомендуется.

«Есть периоды жизни, когда вакцинация не рекомендована – например, во время курса химиотерапии, при беременности до 22 недель, при этом эти периоды конечны. В случае анафилактического шока на вакцины в анамнезе вакцинация должна проводиться под контролем аллерголога-иммунолога. Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию - нужно найти для этого правильное окно», - заявила врач.