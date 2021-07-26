В ЕГЭ предложили добавить еще один предмет

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил правительству сделать правила дорожного движения частью ЕГЭ. Об этом сообщили в СМИ.

На данный момент школьники не получают достаточно знаний о ПДД, поэтому они часто попадают в аварийные ситуации, отметили в НАС. Организация предложил сдавать экзамен по ПДД через ЕГЭ, а дисциплину включить в школьный аттестат.