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В ЕГЭ собираются добавить еще один предмет

РИА "ФедералПресс"иещё 1
1 час назад

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил правительству сделать правила дорожного движения частью ЕГЭ. Об этом сообщили в СМИ.

В ЕГЭ предложили добавить еще один предмет
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«НАС направил в правительство России предложение включить в школьное образование теоретический курс ПДД», – говорится в сообщении.

На данный момент школьники не получают достаточно знаний о ПДД, поэтому они часто попадают в аварийные ситуации, отметили в НАС. Организация предложил сдавать экзамен по ПДД через ЕГЭ, а дисциплину включить в школьный аттестат.

По словам главы организации Антона Шапарина, в СССР предметы по безопасности движения на дорогах включали в обязательную школьную программу, сообщает Autonews.

Общество,Правительство РФ,
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