«Это не вызов»: Сухоруков объяснил увольнение из театра

— Я ушел из Театра Моссовета, но это не вызов, это не месть, это не казнь, я просто ушел, я решил изменить свою участь. Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам себе разрушал, и начинал что-то новое в жизни, — приводит слова актера ТАСС.