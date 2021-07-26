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«Это не вызов»: Сухоруков объяснил свое увольнение из Театра имени Моссовета

Вечерняя Москваиещё 2
40 минут назад

Известный российский актер Виктор Сухоруков назвал причины, из-за которых ушел из Театра имени Моссовета, на сцене которого играл 12 лет. Об этом он рассказал во время фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ» в Ессентуках.

«Это не вызов»: Сухоруков объяснил увольнение из театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я ушел из Театра Моссовета, но это не вызов, это не месть, это не казнь, я просто ушел, я решил изменить свою участь. Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам себе разрушал, и начинал что-то новое в жизни, — приводит слова актера ТАСС.

Он уточнил, что причиной ухода стал новый художественный руководитель театра, которого Сухоруков «не посчитал лидером».

— Мне кажется, он слаб для такого коллектива и сегодняшнего времени. Это мое мнение. Также у меня произошел конфликт с режиссером, с которым мы сотрудничали много лет. И третье — дирекция меня не услышала, не поняла, — пояснил свое решение народный артист.

Сухоруков выразил уверенность, что не останется без работы, так как, по его словам, ему уже поступили звонки «из крупнейших театров Москвы».

При этом он отказался называть предложившие ему работу театры, так как еще не сделал выбор. Актер пояснил, что пребывает в летнем настроении и планирует проехаться по стране с творческими вечерами, а уже с началом осени войти в новый сезон.

Известно, что Сухоруков написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета еще в мае, а в конце июня забрал трудовую книжку.

Общество,Виктор Сухоруков,Театра им. Моссовета,ИТАР-ТАСС,Ессентуки,
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