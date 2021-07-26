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Россияне с августа смогут въезжать в Намибию без визы

ТАССиещё 1
35 минут назад

Соглашение между Россией и Намибией о взаимной отмене виз вступит в силу 2 августа. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Россияне смогут въезжать в Намибию без визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Согласно ранее достигнутым договоренностям, 2 августа 2021 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Намибия о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Виндхуке 14 апреля 2021 года. В соответствии с соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране. Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Намибии", - отметили в дипведомстве.

При этом въезд в Россию граждан Намибии в настоящее время осуществляется с учетом ограничений, установленных распоряжением правительства РФ в связи с пандемией коронавирусной инфекции, обратили внимание в МИД РФ.

Общество,МИД,Правительство РФ,Россия,Намибия,
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