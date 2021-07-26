Россияне смогут въезжать в Намибию без визы

"Согласно ранее достигнутым договоренностям, 2 августа 2021 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Намибия о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Виндхуке 14 апреля 2021 года. В соответствии с соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране. Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Намибии", - отметили в дипведомстве.