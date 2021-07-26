В России упростят въезд отдельной категории мигрантов

Правительственная комиссия одобрила законопроект об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий. Об этом со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева сообщает РИА Новости.

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По его словам, организаторам международных мероприятий, в том числе крупных спортивных соревнований, фестивалей и выставок, будет разрешено привлекать мигрантов в упрощенном порядке.

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«Организаторам и мигрантам, участвующим в подготовке подобных мероприятий, не потребуется оформление разрешительных документов. Приглашение на въезд иностранным гражданам будет выдаваться без учета соответствующей квоты. Привлекаться иностранцы смогут в том числе для строительства объектов, необходимых для проведения мероприятий», - пояснил Груздев.

Он отметил, что правительство таким образом систематизирует правила привлечения мигрантов, так как ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы.

«Предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом», - заявил Груздев.

Председателя правления Ассоциации юристов России подчеркнул, что перечни мероприятий, попадающих под действие нового законопроекта, а также периоды их подготовки и списки объектов, будет утверждаться кабинетом министров.

Ранее Конституционный суд России разрешил не пускать в страну мигрантов, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания и избежали ответственности. Правозащитники и юристы отмечали, что таким образом создан ухудшающий положение иностранных рабочих прецедент.