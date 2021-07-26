Россиянка выгнала с детской площадки детей с инвалидностью

Она возмутилась тем, что они гуляют там же, где её дочь.
Инцидент произошёл во дворе Красносельского района. Видео публикует телеканал РЕН ТВ.
«У вас свои должны быть карантины. У нас здесь почему-то дети гуляют непонятно какие. Уходите! Больные дети пугают наших детей. У нас ещё этого не было в доме», — сказала женщина.
По информации телеканала, в полицию написал заявление отец одного из детей-инвалидов, который пожаловался, что неизвестная сегодня оскорбляла несовершеннолетних и проявляла агрессию на детской площадке.