Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ показали на видео

Президент Путин лично принял участие в мероприятии. С борта катера глава государства провел смотр кораблей, выстроившихся в парадную линию в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, после чего в компании министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова с берега посмотрел парад.