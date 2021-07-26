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Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ показали на видео

Юрий Столбов
30 минут назад

Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ России прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Президент Путин лично принял участие в мероприятии. С борта катера глава государства провел смотр кораблей, выстроившихся в парадную линию в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, после чего в компании министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова с берега посмотрел парад.

На кадрах можно увидеть, как по воде идет тральщик "Александр Обухов", военный катер "Димитровград", большой десантный корабль "Минск" и другие военные суда. Кроме того, в параде принял участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

Общество,Видео,Николай Евменов,Александр Обухов,Сергей Шойгу,Санкт-Петербург,Россия,
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