Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ показали на видео

Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ России прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье.
Президент Путин лично принял участие в мероприятии. С борта катера глава государства провел смотр кораблей, выстроившихся в парадную линию в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, после чего в компании министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова с берега посмотрел парад.
На кадрах можно увидеть, как по воде идет тральщик "Александр Обухов", военный катер "Димитровград", большой десантный корабль "Минск" и другие военные суда. Кроме того, в параде принял участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".