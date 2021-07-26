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В России появятся новые условия замены загранпаспортов

News.ru
29 минут назад

Загранпаспорта после смены фамилии или пола надо будет менять в течение полугода, иначе они станут недействительными. Об этом заявил РИА Новости глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Загранпаспорта россиян будут признаваться недействительными через полгода после смены фамилии, имени, даты рождения или пола — такое положение содержится в одобренном прaвкомиссией законопроекте, — говорится в сообщении.

Срок оформления российского паспорта тем врeменем планируют сократить до пяти дней. Сейчас процедура занимает от 10 до 30 суток.

В паспортах может появиться еще одна графа

Ранее «Парламентская газета» сообщила о том, что для россиян, проживающих за рубежом, изменятся правила выдачи заграничных паспортов. Утверждалось, что с 30 мая для получения нового документа таким гражданам придётся вернуться на родину.

В МИД России опровергли изменения в правилах выдачи загранпаспортов.

Общество,Видео,Владимир Груздев,МИД,Парламентская газета,РИА Новости,Россия,
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