В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вирусолог объяснил причины сложного лечения штамма «дельта»

Елена Прошина
1 час назад

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, почему важна точная диагностика заражения штаммом «дельта» и назвал особенности лечения данной разновидности COVID-19. Об этом он рассказал в ходе беседы для радио Sputnik.

Вирусолог объяснил причины сложного лечения штамма «дельта»
Фото: ТАССТАСС

Как отметил эксперт, для того, чтобы определить точный штамм у пациента необходимо расшифровать геном вируса, проведя секвенирование. Причем для этого достаточно взять несколько небольших, но значимых участков генома. Этот способ дороже и дольше чем ПЦР, а также требует больше усилий на этапе обработки вируса.

Чепурнов подчеркнул, что и привычный ПЦР-тест можно настроить таким образом, чтобы определять тот или иной штамм. Однако пока не все разработчики систем для определения коронавируса дошли до этого, поскольку этого пока просто недостаточно.

При этом лечение «дельты» зависит от того, как развивается болезнь. Врачам приходится менять уже наработанные протоколы лечения на «уханьском» варианте коронавируса.

Чепурнов отметил, что у индийской разновидности большую роль играет гастроэнтерологическая компонента, а также скорость развития заболевания. У медиков пока нет точного представления по поводу того, вызывает ли данный вариант более тяжелое течение заболевания.

Общество,Александр Чепурнов,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители