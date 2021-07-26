Вирусолог объяснил причины сложного лечения штамма «дельта»

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, почему важна точная диагностика заражения штаммом «дельта» и назвал особенности лечения данной разновидности COVID-19. Об этом он рассказал в ходе беседы для радио Sputnik.

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Как отметил эксперт, для того, чтобы определить точный штамм у пациента необходимо расшифровать геном вируса, проведя секвенирование. Причем для этого достаточно взять несколько небольших, но значимых участков генома. Этот способ дороже и дольше чем ПЦР, а также требует больше усилий на этапе обработки вируса.

Чепурнов подчеркнул, что и привычный ПЦР-тест можно настроить таким образом, чтобы определять тот или иной штамм. Однако пока не все разработчики систем для определения коронавируса дошли до этого, поскольку этого пока просто недостаточно.

При этом лечение «дельты» зависит от того, как развивается болезнь. Врачам приходится менять уже наработанные протоколы лечения на «уханьском» варианте коронавируса.