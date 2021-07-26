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Умер заслуженный артист России Владимир Сканави

Вечерняя Москва
30 минут назад

В Москве скончался пианист и заслуженный артист РФ Владимир Сканави.

Заслуженного артиста РФ нашли мертвым в квартире
Фото: greekmos.rugreekmos.ru

Его нашли мертвым в собственной квартире в переулке Сивцев Вражек. Причины смерти 79-летнего артиста пока неизвестны, передает РЕН ТВ.

Владимир Сканави родился в Москве. В 1961 году с отличием окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, а в 1966-м — с отличием фортепианный факультет Московской консерватории. В 1999 году получил звание заслуженного артиста РФ. Много лет сотрудничал с иностранными музыкантами. Например, с Н. Гутманом и Г. Кремером. Его творческий дуэт со скрипачом О. Каганом давал слушателям насладиться произведениями Баха, Моцарта и прочих великих композиторов. Был профессором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Общество,РЕН ТВ,Москва,Россия,
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