Заслуженного артиста РФ нашли мертвым в квартире

Владимир Сканави родился в Москве. В 1961 году с отличием окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, а в 1966-м — с отличием фортепианный факультет Московской консерватории. В 1999 году получил звание заслуженного артиста РФ. Много лет сотрудничал с иностранными музыкантами. Например, с Н. Гутманом и Г. Кремером. Его творческий дуэт со скрипачом О. Каганом давал слушателям насладиться произведениями Баха, Моцарта и прочих великих композиторов. Был профессором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.