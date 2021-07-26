В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы в маске: Оперштаб пригрозил «локдауном на 24 месяца» за подделку COVID-сертификатов

Елена Прошина
5 минут назад

Россиян предупредили о наказании за торговлю сертификатами о вакцинации

За торговлю поддельными сертификатами вакцинации обещают 24 месяца локдауна. На официальной странице оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Facebook появился пост с предупреждение о том, что «подделка сертификата вакцинации от коронавируса может привести к двум годам заключения и потерей вкуса и запаха нормальной еды».

Читать новость полностью

Рестораторы попросили Собянина не штрафовать их из-за перчаток

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы, председатель комитета "Деловой России" по ресторанному бизнесу Сергей Миронов направил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой столичных рестораторов отменить требование носить перчатки сотрудниками общепита, установленное его указом от 5 марта 2020 года. Как говорится в тексте обращения, с которым ознакомилась газета "Известия", отмена таких требований позволит снизить административное давление на бизнес.

Читать новость полностью

Названа продолжительность последствий коронавируса

Переболевшие коронавирусом могут страдать от последствий на протяжении многих лет после заражения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. По словам иммунолога, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаила Костинова, в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается постковидный синдром. Однако затем возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

Читать новость полностью

Терапевт поделился секретом восстановления обоняния после COVID-19

Дыхательные тренировки и ольфакторные тренинги (процедура вспоминания вкусов и запахов) могут помочь в восстановлении обоняния и работы лёгких. Об этом в беседе с журналистами URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Читать новость полностью

Российские ученые нашли быстрый способ отслеживать мутации COVID-19

Быстрый и недорогой способ отслеживать новые мутации коронавируса обнаружили специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Вместо полной расшифровки генома вируса, они предложили «прочитывать» только ту его часть, изменения которой влияют эпидемиологические свойства COVID-19, сообщают «Известия».

Читать новость полностью

Общество,Алексей Водовозов,Сергей Миронов,Сергей Собянин,Деловая Россия,Роспотребнадзор,газета "Известия",РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители