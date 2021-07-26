Пока вы в маске: Оперштаб пригрозил «локдауном на 24 месяца» за подделку COVID-сертификатов

Россиян предупредили о наказании за торговлю сертификатами о вакцинации

За торговлю поддельными сертификатами вакцинации обещают 24 месяца локдауна. На официальной странице оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Facebook появился пост с предупреждение о том, что «подделка сертификата вакцинации от коронавируса может привести к двум годам заключения и потерей вкуса и запаха нормальной еды».

Рестораторы попросили Собянина не штрафовать их из-за перчаток

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы, председатель комитета "Деловой России" по ресторанному бизнесу Сергей Миронов направил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой столичных рестораторов отменить требование носить перчатки сотрудниками общепита, установленное его указом от 5 марта 2020 года. Как говорится в тексте обращения, с которым ознакомилась газета "Известия", отмена таких требований позволит снизить административное давление на бизнес.

Названа продолжительность последствий коронавируса

Переболевшие коронавирусом могут страдать от последствий на протяжении многих лет после заражения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. По словам иммунолога, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаила Костинова, в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается постковидный синдром. Однако затем возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

Терапевт поделился секретом восстановления обоняния после COVID-19

Дыхательные тренировки и ольфакторные тренинги (процедура вспоминания вкусов и запахов) могут помочь в восстановлении обоняния и работы лёгких. Об этом в беседе с журналистами URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Российские ученые нашли быстрый способ отслеживать мутации COVID-19