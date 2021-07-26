Пока вы спали: Американские танки нацелились на «Смоленские ворота»

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Рамблер Рамблер

Американские танки нацелились на «Смоленские ворота»

Видео дня

Польша заявила о закупке американских танков Abrams и размещении их на равнине, которая получила название «Смоленские ворота». Кроме того, на польской базе Редзиково начались работы по установке береговой системы Aegis, а на Украине и в Грузии проходят учения с участием военнослужащих США и Польши, пишет «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что танки – это вид наступательного вооружения, на учениях отрабатывается совместные воздушно-десантные операции, а из уст некоторых военных НАТО в адрес Москвы звучат явно провокационные заявления. Все это создает напряженность в регионе и вынуждает Россию принимать ответные шаги. Так, в качестве ответа на угрозы со стороны НАТО эксперты рассматривают запланированные на сентябрь совместные стратегические учения «Запад-2021».

Преступники охотятся за личными данными россиян

В последнее время резко выросло число атак на серверы различных организаций, особенно медучреждений, где хранятся личные данные россиян. Сколько стоят на черном рынке базы с персональными данными и как именно они используются, разбирались «Известия».

По данным экспертов, в первую очередь мошенников интересуют данные о платежеспособных клиентах — покупателях автомобилей, дорогих гаджетов, ювелирных изделий, а также пациентах платных медицинских клиник и о пенсионерах. Чем более полная база, тем выше ее стоимость на рынке. При этом интерес у злоумышленников могут вызывать и на первый взгляд абсолютно бесполезные данные: где человек жил, в каких местах он любит обедать. Такие сведения могут использоваться, чтобы правильно расставить ловушку и войти в доверие к человеку, пояснили специалисты.

Эксперты оценили последствия запуска «Северного потока – 2»

Запуск нового газопровода «Северный поток – 2» позволит России получить независимость от транзитных стран, уменьшить углеродный след, сократить время доставки и существенно снизить риски. Об этом со ссылкой на аналитиков пишут «Известия».

При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что запуск нового трубопровода не будет означать прекращения поставок газа в Европу и по другим маршрутам. В частности, «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину и после его окончания в 2024 году.

ЖКХ «цифровизуют» на 375 млрд рублей

Минстрой в рамках проекта «Цифровая инфраструктура ЖКХ» планирует создать систему, которая в реальном времени будет отслеживать данные о состоянии инженерных систем ресурсоснабжающих организаций. Для этого предлагается использовать интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий. Проект оценивается в 375 млрд рублей. Об этом со ссылкой на паспорт стратегии цифровой трансформации «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ» Минстроя пишет «Коммерсант».

Ожидается, что система будет поэтапно запущена в 2025–2030 годах. При этом бюджетные средства на проект тратить не планируются. Финансирование должны обеспечить УК и РСО «при условии изменения законодательства по тарифообразованию».

Россия защитит Сирию от израильских ударов

Регулярные обстрелы позиций Сирийской арабской армии со стороны Израиля переполнили чашу терпения России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Times of Israel.