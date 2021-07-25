В паспорт РФ предложили вернуть графу «национальность»

«Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Это не то, что у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому», - считает Гильмутдинов.