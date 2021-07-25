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В паспорт РФ предложили вернуть графу «национальность»

Елена Прошина
24 минуты назад

В Госдуме обсуждают инициативу ввести в российском паспорте графу «национальность». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

В паспорт РФ предложили вернуть графу «национальность»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Это не то, что у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому», - считает Гильмутдинов.

Депутат подчеркнул, что указывать национальность в паспорте нужно только в том случае, если его обладатель сам того хочет. Он предлагает предусмотреть такую возможность для всех граждан России.

Напомним, что в СССР запись о национальности в паспорте гражданина была обязательной. В российских паспортах она отсутствует.

Ранее другой депутат Госдумы, Владимир Жириновский, навал российские паспорта пережитком советской системы. По поводу предложений вписывать национальность человека в его паспорт он высказался отрицательно.

«Давайте еще заболевания указывать. Болел сифилисом, сейчас туберкулез, ковидом. И будем бегать везде с паспортами: женат, разведен, дети, нету, лишен родительских прав, штраф, судимость», — заявил политик.

Общество,Ильдар Гильмутдинов,Владимир Жириновский,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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