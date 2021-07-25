Захарова объяснила видео с избиением манекена с надписью «Press»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова , объяснила почему на видео в поддержку российских олимпийцев она бьет манекен с табличкой «Press». Ее слова приводит издание «Подъем».

«Обозначает место пресса на манекене. Там кубики – чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съемках ролика не пострадал. Все делаем с любовью!» – сказала Захарова.

Ранее она опубликовала игровой видеоролик, присоединившись таким образом к флешмобу #wewillROCyou в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио.

По сюжету видео, Захарова в тренажерном зале сначала избивает манекен с надписью «пресса», а затем идет на брифинг, где отвечает на острые вопросы журналистов. В финале ролика она обращается к российским атлетам, участвующим в ОИ-2020 в Токио.