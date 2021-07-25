Пострадавшие от стихии пляжи Сочи вновь открылись для купания

Городская администрация Сочи открыла для купания местные пляжи. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэрии.
«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Во время непогоды 24 июля прибрежные территории и оборудование не пострадали. Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться», - говорится в сообщении.
Сегодня в курортном городе проходит субботник, в ходе которого будут ликвидированы последствия недавних ливней и наводнения прошедших регионе. Сообщается, что для уборки используются 54 единицы техники и 470 человек из числа работников коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, сотрудников горадминистрации и волонтеров.
Наиболее масштабные восстановительные работы ведутся в Хосте и Кудепсте, где наблюдаются наиболее серьезные последствия удара стихии. Вторые сутки расчищают улицы 50 лет СССР, Ялтинскую, Сухумское шоссе, Апшеронскую, Шоссейную, Глазунова, Искры, Камо, Дарвина и в переулок Александровский.