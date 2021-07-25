Пострадавшие от стихии пляжи Сочи вновь открылись для купания

«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Во время непогоды 24 июля прибрежные территории и оборудование не пострадали. Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться», - говорится в сообщении.