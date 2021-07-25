В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Иммунолог: России угрожает новый и более заразный штамм COVID-19

Елена Прошина
25 минут назад

В Россию может прийти перуанский штамм коронавируса «Лямда», который уже циркулирует в Южной Америке. Об этом сообщил Ura.ru иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог: России угрожает новый и более заразный штамм COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что этот штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Он уже распространен в Южной Америке и присутствует в Европе. По словам иммунолога, когда штамм появится в России - дело времени. Скорее всего, он уже есть на территории РФ, считает Крючков.

По словам иммунолога, «Лямда» штамм может оказаться более заразным и потеснить в России «Гамма»-линию.

«По данным эпиднадзора, к середине июня в крупных городах России было зарегистрировано более 90% случаев заражения „Дельта“-линии, „Гамма“ навряд ли будет серьезным конкурентом, скорее „Лямда“ штамм сможет откусить свой кусок при попадании в достаточном количестве в Россию», — добавил Крючков.

Как заявлял врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, в России может появиться любой новый, зарегистрированный в мире штамм, но прийти он должен в более ослабленном виде, так как каждый штамм со временем становится менее опасным.

Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители