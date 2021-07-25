Иммунолог: России угрожает новый и более заразный штамм COVID-19

В Россию может прийти перуанский штамм коронавируса «Лямда», который уже циркулирует в Южной Америке. Об этом сообщил Ura.ru иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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Он рассказал, что этот штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Он уже распространен в Южной Америке и присутствует в Европе. По словам иммунолога, когда штамм появится в России - дело времени. Скорее всего, он уже есть на территории РФ, считает Крючков.

По словам иммунолога, «Лямда» штамм может оказаться более заразным и потеснить в России «Гамма»-линию.

«По данным эпиднадзора, к середине июня в крупных городах России было зарегистрировано более 90% случаев заражения „Дельта“-линии, „Гамма“ навряд ли будет серьезным конкурентом, скорее „Лямда“ штамм сможет откусить свой кусок при попадании в достаточном количестве в Россию», — добавил Крючков.