Пляжи Сочи снова открылись для купания после непогоды

Все пляжи Сочи снова открыты для купания, сообщает администрация города.

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Днем ранее пляжи были закрыты из-за штормового предупреждения.

«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180. Во время непогоды 24 июля прибрежные территории и оборудование не пострадали», — говорится в публикации.

Уточняется, что с пляжей был убран весь мусор. В настоящее время волнение моря прекратилось, купаться снова разрешено.

22 июля в Сочи начались дожди, продолжавшиеся весь следующий день. В результате в городе объявляли штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.