Толпы жителей Петербурга на параде ВМФ показали на видео

Парад ВМФ в Петербурге прошел при многотысячной толпе зрителей, несмотря на то, что изначально мероприятия планировалось провести без зрителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

В центре Петербурга силовики пытались ограничить доступ к Неве. Но желание горожан увидеть парад было столь велико, что полиция уступила и открыла проход. В итоге тысячи петербуржцев наблюдали праздничное действо.