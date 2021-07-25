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Толпы жителей Петербурга на параде ВМФ показали на видео

Юрий Столбов
38 минут назад

Парад ВМФ в Петербурге прошел при многотысячной толпе зрителей, несмотря на то, что изначально мероприятия планировалось провести без зрителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

В центре Петербурга силовики пытались ограничить доступ к Неве. Но желание горожан увидеть парад было столь велико, что полиция уступила и открыла проход. В итоге тысячи петербуржцев наблюдали праздничное действо.

Ранее Смольный объявил, что из-за пандемии праздник военных моряков пройдет без зрителей. Городские власти отменили салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости.

Общество,Армия,Войска,Видео,Санкт-Петербург,
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