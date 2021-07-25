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Скончался главный внештатный гематолог Минздрава России

Елена Прошина
39 минут назад

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, академик РАН Валерий Савченко, умер на 70-м году жизни. Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ.

Скончался главный внештатный гематолог Минздрава России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2017 года Савченко занимал пост главного внештатного специалиста-гематолога Министерства здравоохранения. Соболезнования близким и коллегам академика выразил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко», — заявил Мурашко.

Валерий Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году. В 2011 году он возглавил его. В период работы Савченко в НМИЦ гематологии врачи центра разработали методики и трансплантации костного мозга. Тогда же специалистами организации были созданы программы профилактики и терапии осложнений, возникающих после таких операций.

Под руководством Савченко сформировалась врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Исследования врачей Центра легли в основу деятельности научных группы из более 40 чем гематологических учреждений России.

Академик Савченко опубликовал более 1450 научных статей в профильных отечественных и зарубежных изданиях. Под его руководством прошла защита 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций.

Общество,Валерий Савченко,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РАН,
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