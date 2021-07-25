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Жители Петербурга нарушили планы властей на парад ВМФ

Майк Габриелян
44 минуты назад

Парад ВМФ в Петербурге прошел при многотысячной толпе зрителей, несмотря на то, что изначально мероприятия планировалось провести без зрителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

В центре Петербурга силовики пытались ограничить доступ к Неве. Но желание горожан увидеть парад было столь велико, что полиция уступила и открыла проход. В итоге тысячи петербуржцев наблюдали праздничное действо.

Ранее Смольный объявил, что из-за пандемии праздник военных моряков пройдет без зрителей. Городские власти отменили салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости.

В Кронштадте (город является частью Петербурга) был ограничен доступ на Южную стенку Усть-Рогатки. Парки и скверы в воскресенье закрыли, чтобы избежать народных гуляний.

В соцсетях и телеграм-каналах мнения граждан по поводу зрителей морского парада разделились. Одни считают, что власти не должны были разрешать людям смотреть парад из-за карантинных мер. Другие призывают не преувеличивать влияние массовых скоплений людей на ситуацию с коронавирусом.

В Главном военно-морском параде сегодня участвовало около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Парад принимал Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Во время поздравительной речи глава государства заявил о способности ВМФ нанести «неотвратимый удар» по любому противнику.

Общество,Видео,Владимир Путин,Санкт-Петербург,
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