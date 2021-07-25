Жители Петербурга нарушили планы властей на парад ВМФ

Парад ВМФ в Петербурге прошел при многотысячной толпе зрителей, несмотря на то, что изначально мероприятия планировалось провести без зрителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

В центре Петербурга силовики пытались ограничить доступ к Неве. Но желание горожан увидеть парад было столь велико, что полиция уступила и открыла проход. В итоге тысячи петербуржцев наблюдали праздничное действо.

Ранее Смольный объявил, что из-за пандемии праздник военных моряков пройдет без зрителей. Городские власти отменили салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости.

В Кронштадте (город является частью Петербурга) был ограничен доступ на Южную стенку Усть-Рогатки. Парки и скверы в воскресенье закрыли, чтобы избежать народных гуляний.

В соцсетях и телеграм-каналах мнения граждан по поводу зрителей морского парада разделились. Одни считают, что власти не должны были разрешать людям смотреть парад из-за карантинных мер. Другие призывают не преувеличивать влияние массовых скоплений людей на ситуацию с коронавирусом.