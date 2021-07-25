Врач рассказала о необычном симптоме коронавируса

У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается кожными реакциями, напоминающими ожог. Об этом URA.RU сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

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«COVID-19 может проявляться как токсикодермия. Это похоже на ожоги, как будто инфекция обжигает кожу изнутри. Через месяц-полтора все восстанавливается», — рассказала Егорова.

Врач считает, что COVID-19 иногда провоцирует у больных появление псориаза. При этом на теле человека появляются красно-розовые пятна с отслаивающимися чешуйками.

Считается, что причиной псориаза может стать стресс, перенесенный организмом пациента. Тяжелые формы коронавируса врачи относят к такому типу событий.

Врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук, Борис Чурадзе сообщил изданию, что токсикодермия случается из-за иммунной реакции организма больного на коронавирус. По его словам, это связано с избыточной активизацией иммунитета человека во время этой болезни. При таком сценарии ее течения, организм начинает воспринимать клетки собственных тканей как чужеродные тела и соответствующим образом на них реагирует.