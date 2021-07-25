Представитель МИД России Мария Захарова записала видеоролик в поддержку российский спортсменов на Олимпийских играх в Токио, в котором избила манекен с табличкой «press» ("пресса").

На ролике представитель МИД РФ предстала в тренажерном зале, где избивает манекен с надписью "пресса". После этого она идет на брифинг, в ходе которого отвечает на провокационные вопросы журналистов.

Комментируя нейтральный статус нашей команды на Олимпиаде, Захарова заявила, что «Статус – ничто, самое главное – это сила духа спортсменов». Насчет использования симфонии Чайковского в качестве гимна дипломат отметила, что «своих соперников на пьедестале мы уважаем, поэтому пусть слушают классику».

В конце ролика она напрямую обратилась к спортсменам.

«Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, мы желаем вам побед. И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: We will ROC you. Из России с любовью», — сказала дипломат.