Галкин призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации

Заслуженный артист РФ Борис Галкин публично выступил против принудительной вакцинации в России. Видео с его обращением опубликовано в Instagram актера Егора Бероева.

Фото: Скриншот Скриншот

«Как многие граждане нашего Отечества, я против принудительной вакцинации и тем более вакцинации детей», - сказал Галкин.

Он процитировал Достоевского: счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невиновного ребенка, и призвал «не манипулировать сознанием граждан».

«Давайте встанем на защиту наших детей и выступим против этого эксперимента. Мы не знаем последствий вакцинации, и никто не знает», - сказал Галкин.

Артист посоветовал объединяться всем противникам вакцин и «противостоять этому злу, направленному на уничтожение людей и свободы воли человека».