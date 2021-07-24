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Галкин призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации

Майк Габриелян
43 минуты назад

Заслуженный артист РФ Борис Галкин публично выступил против принудительной вакцинации в России. Видео с его обращением опубликовано в Instagram актера Егора Бероева.

Галкин призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации
Фото: СкриншотСкриншот

«Как многие граждане нашего Отечества, я против принудительной вакцинации и тем более вакцинации детей», - сказал Галкин.

Он процитировал Достоевского: счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невиновного ребенка, и призвал «не манипулировать сознанием граждан».

«Давайте встанем на защиту наших детей и выступим против этого эксперимента. Мы не знаем последствий вакцинации, и никто не знает», - сказал Галкин.

Артист посоветовал объединяться всем противникам вакцин и «противостоять этому злу, направленному на уничтожение людей и свободы воли человека».

На этой неделе музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Последнее время Мамонов находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. У артиста было 87-процентное поражение легких.

Общество,Борис Галкин,Петр Мамонов,Егор Бероев,Россия,
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