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«Ситуация тяжелейшая»: Правительство РФ начнет компенсировать рост цен

Елена Прошина
20 минут назад

Правительство начнет компенсировать строителям рост цен на стройматериалы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

«Ситуация тяжелейшая»: Правительство РФ начнет компенсировать рост цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать», - заявил Хуснуллин.

Резкий рост стоимости металлопродукции в прошлом году стал толчком к заключению соглашения между металлургами и строителями о ценах. Оно стало возможным при участии Минпромторга и Минстроя. Договоренность касалась организации прямых поставок металлопроката застройщикам.

Кроме того, весной этого года на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова было принято решение о проработке правительством вариантов заключения прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов.

Ранее Росстат выявил подорожание стройматериалов в стране на 6,7% только за июнь 2021 года. В связи с этим, Федеральная антимонопольная служба решила проверить деятельность региональных производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ для установления причины роста цен.

Общество,Марат Хуснуллин,Андрей Белоусов,Минстрой,ФАС,Минпромторг,Росстат,Правительство РФ,Россия,
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