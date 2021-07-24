«Ситуация тяжелейшая»: Правительство РФ начнет компенсировать рост цен

Правительство начнет компенсировать строителям рост цен на стройматериалы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать», - заявил Хуснуллин.

Резкий рост стоимости металлопродукции в прошлом году стал толчком к заключению соглашения между металлургами и строителями о ценах. Оно стало возможным при участии Минпромторга и Минстроя. Договоренность касалась организации прямых поставок металлопроката застройщикам.

Кроме того, весной этого года на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова было принято решение о проработке правительством вариантов заключения прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов.