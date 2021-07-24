Перепись населения России перенесли

В России перенесли перепись населения. Проект постановления правительства о сдвиге сроков всероссийской переписи населения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Проект постановления правительства предлагает провести перепись в период с 15 октября по 14 ноября. До последнего времени ее планировалось организовать с 1 по 31 октября.

Напомним, что представители ряда ведомств уже сообщали о планах переноса переписи населения в связи с намеченными на 19 сентября выборами в Госдуму. В частности, в Росстате указывали на то, что в ее организации планируется частично использовать те же ресурсы, которые будут задействованы при организации единого дня голосования в сентябре.

Перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги». В связи с этим, потребуется дополнительное время, чтобы после выборов переоборудовать помещения и настроить IT-инфраструктуру для защищенной передачи данных о жителях России.

Всероссийская перепись населения 2021 года впервые состоится в цифровом формате. Наиболее значимым нововведением станет возможность для гражданина заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Опросчики при обходе домов россиян будут применять планшетники со специальным ПО. Возможность принять участие в переписи будет организована, в том числе, и в МФЦ в офисах «Мои документы».