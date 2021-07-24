Одобрена идея повышения МРОТ в России

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений поддержала законопроект, увеличивающий МРОТ на 6,4%. Повышение минимальной оплаты труда может произойти с 1 января 2022 года. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передаёт РИА "Новости".