Одобрена идея повышения МРОТ в России

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений поддержала законопроект, увеличивающий МРОТ на 6,4%. Повышение минимальной оплаты труда может произойти с 1 января 2022 года. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передаёт РИА "Новости".
«Законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц», - сказано в сообщении.
Если проект примут, заработная плата повысится у 4,7 миллиона россиян.
Участники заседания также поддержали продление специального формата для безработных. Центры занятости населения в дистанционной форме смогут до 31 декабря 2021 года регистрировать безработных, начислять им пособия, помогать в поиске работы и профессиональном обучении.
Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции.