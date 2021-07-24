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Одобрена идея повышения МРОТ в России

Майк Габриелян
1 час назад

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений поддержала законопроект, увеличивающий МРОТ на 6,4%. Повышение минимальной оплаты труда может произойти с 1 января 2022 года. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передаёт РИА "Новости".

Одобрена идея повышения МРОТ в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц», - сказано в сообщении.

Если проект примут, заработная плата повысится у 4,7 миллиона россиян.

Участники заседания также поддержали продление специального формата для безработных. Центры занятости населения в дистанционной форме смогут до 31 декабря 2021 года регистрировать безработных, начислять им пособия, помогать в поиске работы и профессиональном обучении.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции.

Общество,Татьяна Голикова,РИА Новости,Россия,
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