Сбившей насмерть двоих детей девушке попросили вернуть домашний арест

Адвокат Валерии Башкировой, насмерть сбившей двух детей в ДТП, попросил суд вернуть её из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «КП».

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

Защитник Ринат Бичурин объяснил, почему надеется смягчить меру пресечения своей подопечной.

«Никакой угрозы студентка с московской пропиской для следствия явно не представляет», - заявил адвокат.

По его мнению, СИЗО, «вероятно, было выбрано с учетом большого общественного резонанса».

Бичурин отметил, что в УПК прописаны критерии, которыми руководствуется суд, отправляя людей за решетку на время следствия. Это наличие судимостей, отсутствие постоянного места жительства, возможность побега и препятствование расследованию.

Все эти критерии, как считает Бичурин, неприменимы к обвиняемой. Кроме того, Башкирова обвиняется в преступлении средней тяжести, совершенном без злого умысла.

Учитывая вышеизложенное, есть шанс обжаловать пребывание Башкировой в сизо, полагает адвокат.