Сбившей насмерть двоих детей девушке попросили вернуть домашний арест

Адвокат Валерии Башкировой, насмерть сбившей двух детей в ДТП, попросил суд вернуть её из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «КП».
Защитник Ринат Бичурин объяснил, почему надеется смягчить меру пресечения своей подопечной.
«Никакой угрозы студентка с московской пропиской для следствия явно не представляет», - заявил адвокат.
По его мнению, СИЗО, «вероятно, было выбрано с учетом большого общественного резонанса».
Бичурин отметил, что в УПК прописаны критерии, которыми руководствуется суд, отправляя людей за решетку на время следствия. Это наличие судимостей, отсутствие постоянного места жительства, возможность побега и препятствование расследованию.
Все эти критерии, как считает Бичурин, неприменимы к обвиняемой. Кроме того, Башкирова обвиняется в преступлении средней тяжести, совершенном без злого умысла.
Учитывая вышеизложенное, есть шанс обжаловать пребывание Башкировой в сизо, полагает адвокат.
ДТП произошло в Москве 16 июля. Студентка Валерия Башкирова за рулем «Мазды» сбила трех малолетних детей на зебре. Два мальчика погибли. Алкоголь и наркотики в крови девушки не нашли. Сначала суд отправил ее под домашний арест, но через два дня изменил меру пресечения на следственный изолятор.