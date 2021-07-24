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Сбившей насмерть двоих детей девушке попросили вернуть домашний арест

Майк Габриелян
1 час назад

Адвокат Валерии Башкировой, насмерть сбившей двух детей в ДТП, попросил суд вернуть её из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «КП».

Сбившей насмерть двоих детей девушке попросили вернуть домашний арест
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАССПресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

Защитник Ринат Бичурин объяснил, почему надеется смягчить меру пресечения своей подопечной.

«Никакой угрозы студентка с московской пропиской для следствия явно не представляет», - заявил адвокат.

По его мнению, СИЗО, «вероятно, было выбрано с учетом большого общественного резонанса».

Бичурин отметил, что в УПК прописаны критерии, которыми руководствуется суд, отправляя людей за решетку на время следствия. Это наличие судимостей, отсутствие постоянного места жительства, возможность побега и препятствование расследованию.

Все эти критерии, как считает Бичурин, неприменимы к обвиняемой. Кроме того, Башкирова обвиняется в преступлении средней тяжести, совершенном без злого умысла.

Учитывая вышеизложенное, есть шанс обжаловать пребывание Башкировой в сизо, полагает адвокат.

ДТП произошло в Москве 16 июля. Студентка Валерия Башкирова за рулем «Мазды» сбила трех малолетних детей на зебре. Два мальчика погибли. Алкоголь и наркотики в крови девушки не нашли. Сначала суд отправил ее под домашний арест, но через два дня изменил меру пресечения на следственный изолятор.

Общество,Валерия Башкирова,ФСИН,
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