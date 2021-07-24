От вакцинации против коронавируса могут отказаться люди с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, аллергики, страдающие болезнью в тяжелой форме и женщины в период вскармливания грудью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрав России.
Временный отвод могут получить также лица, заболевшие инфекционными заболеваниями, и те, у кого наблюдается обострение хронических болезней.
Как отметили в Минздраве, после обострения заболевания или выздоровления от него, привиться будет можно через 2-4 недели.
Если у пациента есть противопоказания к вакцинации, то врачебная комиссия выдает ему соответствующую справку. При этом беременность не является противопоказанием при вакцинации "Спутником V".
"Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - отметили в Минздраве РФ.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, согласно рекомендациям специалистов Московского онкологического общества, больных онкологией необходимо прививать вне зависимости от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. При этом вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через два-шесть месяцев.