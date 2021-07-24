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Жириновский заявил, что в низких пенсиях россиян виноваты коммунисты

Елена Прошина
1 час назад

В маленьких пенсиях, получаемых пожилыми жителями России виноваты коммунисты. Такое мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского приводит URA.RU.

Жириновский заявил, что в низких пенсиях россиян виноваты коммунисты
Фото: ТАССТАСС

«При советской власти платили маленькую зарплату, маленькую пенсию. Создавали общественные фонды, из которых строили бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование. Но это же деньги граждан», — заявил Жириновский в эфире "КП".

По мнению политика, нынешнее российское правительство состоит преимущественно из бывших членов КПСС. Жириновский уверен, что пока бывшие коммунисты находятся у власти, ситуация с маленькими пенсиями и зарплатам в России не изменится.

Жириновский также отнес к мрачному наследию советской системы и современные российские паспорта. Он считает их ненужным пережитком, приводя в пример другие страны, где в качестве удостоверения личности достаточно иметь водительские «права». Переход к подобной практике он навал движением к гражданскому праву.

Общество,Владимир Жириновский,КПСС,ЛДПР,Правительство РФ,РИА Ura.ru,Россия,
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