Жириновский заявил, что в низких пенсиях россиян виноваты коммунисты

«При советской власти платили маленькую зарплату, маленькую пенсию. Создавали общественные фонды, из которых строили бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование. Но это же деньги граждан», — заявил Жириновский в эфире "КП".

По мнению политика, нынешнее российское правительство состоит преимущественно из бывших членов КПСС . Жириновский уверен, что пока бывшие коммунисты находятся у власти, ситуация с маленькими пенсиями и зарплатам в России не изменится.

Жириновский также отнес к мрачному наследию советской системы и современные российские паспорта. Он считает их ненужным пережитком, приводя в пример другие страны, где в качестве удостоверения личности достаточно иметь водительские «права». Переход к подобной практике он навал движением к гражданскому праву.