Жириновский заявил, что в низких пенсиях россиян виноваты коммунисты

В маленьких пенсиях, получаемых пожилыми жителями России виноваты коммунисты. Такое мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского приводит URA.RU.
«При советской власти платили маленькую зарплату, маленькую пенсию. Создавали общественные фонды, из которых строили бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование. Но это же деньги граждан», — заявил Жириновский в эфире "КП".
По мнению политика, нынешнее российское правительство состоит преимущественно из бывших членов КПСС. Жириновский уверен, что пока бывшие коммунисты находятся у власти, ситуация с маленькими пенсиями и зарплатам в России не изменится.
Жириновский также отнес к мрачному наследию советской системы и современные российские паспорта. Он считает их ненужным пережитком, приводя в пример другие страны, где в качестве удостоверения личности достаточно иметь водительские «права». Переход к подобной практике он навал движением к гражданскому праву.