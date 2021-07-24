Названы регионы с самыми здоровыми россиянами: меньше всего зарегистрированных заболеваний на 100 тысяч населения в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Минздрава за 2020 год.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Всего болезней на 100 000 всего населения: Чеченская Республика — 94 093,8, Кабардино-Балкарская Республика — 97 708,8, Еврейская автономная область — 106 049,1», — отмечает ведомство.

Больше всего болезней у россиян выявили в Алтайском крае — 229 430 на сто тысяч, Санкт-Петербурге — 217 363 на сто тысяч и Ямало-Ненецком автономном округе — 211 046 на сто тысяч человек.