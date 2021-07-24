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Россияне назвали Москву лучшим городом для жизни в старости

Мослента
27 минут назад

Наиболее подходящим городом для того, чтобы встретить старость, жители России назвали Москву – столицу выбрали 16 процентов опрошенных. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

Россияне выбрали лучшие города для жизни в старости
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург, где провести старость хотели бы 15 процентов респондентов. Отмечается, что Северную столицу чаще всего выбирали сами жители Петербурга, а также москвичи. Наиболее сильной стороной города на Неве респонденты назвали развитую инфраструктуру.

Также россияне хотели бы переехать жить в старости в Сочи (12 процентов), Краснодар (6) и Калининград (3).

Около 50 процентов участников опроса собираются переехать в выбранные ими города за счет своих накоплений, а еще 34 процента заявили, что будут делать это за счет государственной пенсии.

Ранее специалисты выявили районы Москвы, жители которых чаще всего лгут. Больше всего ложных доносчиков вывели на чистую воду в Хорошевском суде (районы Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино).

Общество,Социология,Москва,Россия,
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