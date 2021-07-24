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«Стареющее посмешище»: Соловьёв обругал Ахеджакову за ЛГБТ-спектакль

News.ru
25 минут назад

Российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он в своём шоу «Соловьёв LIVE» показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена».

Соловьев обвинил Ахеджакову в пропаганде ЛГБТ
Фото: Соловьёв LIVE / youtubeСоловьёв LIVE / youtube

Журналист также обругал художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, которого назвал любителем «либерально-экспериментального искусства».

В этом позорище пропаганда ЛГБТ есть, неуважительное отношение к памяти ветеранов — от Великой Отечественной до чеченской кампании — есть, а вот таланта нет, — отметил Соловьёв.

Он отметил, что когда-то блестящая актриса Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».

Ранее стало известно, что спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники обнаружили в нём оскорбление ветеранов.

Общество,Лия Ахеджакова,Виктор Рыжаков,Владимир Соловьев,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,
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