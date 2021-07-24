Соловьев обвинил Ахеджакову в пропаганде ЛГБТ

Российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он в своём шоу «Соловьёв LIVE» показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена».