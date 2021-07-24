МВД предложило выдавать оружие без медсправок

МВД России предложило освободить кандидатов на получение охотничьего билета от части важных справок. Об этом говорится в поправках к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", которые подготовили в МВД, пишет ИА DEITA.RU.
Как известно, в новом законе хотят внедрить особую концепцию - сдача определенного "охотминимума" и предоставление справки о медицинском освидетельствовании на отсутствие противопоказаний для владения оружием. На данный момент такие документы нужны только для первого приобретения оружия.
После охотники должны продлевать такое разрешение каждые пять лет, предоставляя медицинскую справку. В полиции считают, что такая процедура является элементом бюрократических проволочек, в частности для тех, кто занимается охотой как традиционным национальным промыслом. К тому же, все кандидаты проходят медицинское освидетельствование, указали в МВД.