В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

МВД хочет выдавать оружие без медсправок

Deita.ru
1 час назад

МВД России предложило освободить кандидатов на получение охотничьего билета от части важных справок. Об этом говорится в поправках к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", которые подготовили в МВД, пишет ИА DEITA.RU.

МВД предложило выдавать оружие без медсправок
Фото: deita.rudeita.ru

Как известно, в новом законе хотят внедрить особую концепцию - сдача определенного "охотминимума" и предоставление справки о медицинском освидетельствовании на отсутствие противопоказаний для владения оружием. На данный момент такие документы нужны только для первого приобретения оружия.

После охотники должны продлевать такое разрешение каждые пять лет, предоставляя медицинскую справку. В полиции считают, что такая процедура является элементом бюрократических проволочек, в частности для тех, кто занимается охотой как традиционным национальным промыслом. К тому же, все кандидаты проходят медицинское освидетельствование, указали в МВД.

Общество,МВД,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители