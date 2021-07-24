МВД предложило выдавать оружие без медсправок

МВД России предложило освободить кандидатов на получение охотничьего билета от части важных справок. Об этом говорится в поправках к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", которые подготовили в МВД, пишет ИА DEITA.RU.

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Как известно, в новом законе хотят внедрить особую концепцию - сдача определенного "охотминимума" и предоставление справки о медицинском освидетельствовании на отсутствие противопоказаний для владения оружием. На данный момент такие документы нужны только для первого приобретения оружия.