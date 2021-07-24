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Александр Домогаров рассказал, как едва не погиб на съемках

Газета.Ru
15 минут назад

Российский актер Александр Домогаров рассказал, как едва не погиб на съемках фильма "Огнем и мечом", где он играл казацкого атамана Богуна, сообщает издание "СтарХит".

Домогаров едва не погиб на съемках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я играл казацкого атамана, дело было ночью на полигоне - кругом взрывы, пальба После сражения раненых вывозили с поля в специальной люльке: всадник верхом вел на поводе еще двух лошадей, между которыми она как раз и располагалась. И вдруг этот повод отрывается - а я в этой люльке. Носили меня кони по всему полигону: не управляемые, в галопе, бились боками страшно. Слава богу, остался жив", - рассказал Домогаров.

Актер назвал эту ситуацию одним из ярких примеров "внештатных ситуаций" на съемочной площадке.

Ранее блогер и певица Карина Кросс рассказала, как едва не погибла в ДТП.

Общество,Шоу-бизнес,Александр Домогаров,StarHit,
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