Домогаров едва не погиб на съемках

"Я играл казацкого атамана, дело было ночью на полигоне - кругом взрывы, пальба После сражения раненых вывозили с поля в специальной люльке: всадник верхом вел на поводе еще двух лошадей, между которыми она как раз и располагалась. И вдруг этот повод отрывается - а я в этой люльке. Носили меня кони по всему полигону: не управляемые, в галопе, бились боками страшно. Слава богу, остался жив", - рассказал Домогаров.