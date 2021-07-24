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На Украине хотят наказать Парфенова за ответ на вопрос о Крыме

Ura.Ruиещё 1
46 минут назад

Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», заблокированного на территории РФ, из-за ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Его обвиняют в «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Парфенов попал в базу украинского «Миротворца»
Фото: TwitterTwitter

Поводом для этого стало интервью Парфенова журналисту Евгению Киселеву, которое он дал во время поездки на Украину. Киселев спросил: «Чей Крым?».

«Точно не мой», — ответил Парфенов. После чего он записал видеоблог, где раскритиковал вопросы о территориальной принадлежности полуострова. Парфенов заявил, что для украинцев вопрос о Крыме является таким же обязательным, как тест на ПЦР, передает «Комсомольская правда».

За публичную критику «Миротворец» внес Парфенова в свою базу данных. Авторы сайта призвали правоохранительные органы рассматривать это как заявление «о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».

Ранее украинский сайт «Миротворец», заблокированный на территории РФ, посмеялся над смертью российского режиссера Владимира Меньшова. На портале написано, что он «ликвидирован». Украина считала Меньшова врагом государства и внесла его в список артистов, которые представляют угрозу безопасности Украины за открытую поддержку возвращения Крыма в Россию и за помощь РФ Донбассу. Меньшов сообщал «Национальной службе новостей», что жертвовал деньги жителям Донбасса.

Общество,Евгений Киселев,Леонид Парфенов,Владимир Меньшов,МВД,Комсомольская правда,Республика Крым,Россия,Украина,
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