Парфенов попал в базу украинского «Миротворца»

Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», заблокированного на территории РФ, из-за ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Его обвиняют в «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Поводом для этого стало интервью Парфенова журналисту Евгению Киселеву, которое он дал во время поездки на Украину. Киселев спросил: «Чей Крым?».
«Точно не мой», — ответил Парфенов. После чего он записал видеоблог, где раскритиковал вопросы о территориальной принадлежности полуострова. Парфенов заявил, что для украинцев вопрос о Крыме является таким же обязательным, как тест на ПЦР, передает «Комсомольская правда».
За публичную критику «Миротворец» внес Парфенова в свою базу данных. Авторы сайта призвали правоохранительные органы рассматривать это как заявление «о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».
Ранее украинский сайт «Миротворец», заблокированный на территории РФ, посмеялся над смертью российского режиссера Владимира Меньшова. На портале написано, что он «ликвидирован». Украина считала Меньшова врагом государства и внесла его в список артистов, которые представляют угрозу безопасности Украины за открытую поддержку возвращения Крыма в Россию и за помощь РФ Донбассу. Меньшов сообщал «Национальной службе новостей», что жертвовал деньги жителям Донбасса.