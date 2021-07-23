Сочи готовится к эвакуации

В Сочи включили сирены с предупреждением об эвакуации, сообщает ТАСС.

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В городе прошел сильный ливень, МЧС находится в режиме готовности из-за повышенных рисков затопления.

Подтоплены центральные улицы, реки Дагомыс, Мацеста, Кудепста и Хоста вышли из берегов. Затруднено движение транспорта, люди выходят из автобусов и пытаются добираться пешком.

В Адлерском районе Сочи на улице Ленина ливни затопили участок федеральной трассы, в которой плавают автомобили. Движение автомобилей из Адлера в центр Сочи приостановлено.

Подтопления также произошли в поселках Дагомыс, Кудепста и Хоста.

Днем в пятницу залповый ливень подтопил Лазаревский район Сочи. Коммунальным службам удалось справиться с подтоплениями на улицах за час. Стихия частично разрушила набережную в Лоо.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, метеорологи предупреждают о вероятности подъема уровня воды в реках и схода селей. Также возможен град. В отдельных районах не исключены грозы и шквалистый ветер с порывами до 20-22 метров в секунду.

Вероятность дождей и гроз в Сочи сохранится до 26 июля.