Россия увеличит число рейсов с Белоруссией

Россия с 1 августа увеличит число рейсов с Белоруссией, в частности по маршруту Москва — Минск до 20 в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Как передаёт РИА Новости, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов на взаимной основе «по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте».