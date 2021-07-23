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Россия с 1 августа увеличит число рейсов с Белоруссией

RT на русском
33 минуты назад

Россия с 1 августа увеличит число рейсов с Белоруссией, в частности по маршруту МоскваМинск до 20 в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Россия увеличит число рейсов с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов на взаимной основе «по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте».

Ранее сообщалось, что с 24 июля выросло число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Общество,Москва,Россия,Минск,Беларусь,
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