Минтруд разрешил отстранять работников за отказ от вакцинации

Минтруд России разрешил отстранять непривитых сотрудников без сохранения заработной платы. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах.

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«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», - говорится в документе.

Также министерство рекомендовало работодателям предоставлять оплачиваемый выходной сотрудникам для вакцинации. А сотрудников с медотводом от вакцинации руководители компаний вправе переводить на удаленный режим работы.