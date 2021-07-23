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Минтруд разрешил отстранять от работы отказавшихся от вакцинации без сохранения зарплаты

Вероника Полынина
2 часа назад

Минтруд России разрешил отстранять непривитых сотрудников без сохранения заработной платы. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах.

Минтруд разрешил отстранять работников за отказ от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», - говорится в документе.

Также министерство рекомендовало работодателям предоставлять оплачиваемый выходной сотрудникам для вакцинации. А сотрудников с медотводом от вакцинации руководители компаний вправе переводить на удаленный режим работы.

Кроме того, Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям проводить разъяснительную работу среди сотрудников: распространять официальную информацию от Минздрава России, Роспотребнадзора и местных властей по ситуации с COVID-19, а также информировать работников об эффективности вакцинации против COVID-19.

Общество,Минздрав РФ,Минтруд,Роспотребнадзор,Россия,
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