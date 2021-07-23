Минтруд разрешил лишать зарплаты за отказ от вакцинации

Министерство труда РФ разрешило работодателям отстранять от работы сотрудников без медотвода, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса. Как указано в рекомендациях на сайте ведомства, отстранение от работы может осуществляться без сохранения заработной платы.

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«При вынесении постановлений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — указано в документе.

Также Минтруд рекомендует работодателям предоставлять оплачиваемый выходной сотрудникам для вакцинации. А сотрудников с медотводом от вакцинации руководители компаний вправе переводить на удаленный режим работы.