В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Минтруд обязал лишать россиян зарплаты за отказ от вакцинации

Ura.Ru
22 минуты назад

Министерство труда РФ разрешило работодателям отстранять от работы сотрудников без медотвода, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса. Как указано в рекомендациях на сайте ведомства, отстранение от работы может осуществляться без сохранения заработной платы.

Минтруд разрешил лишать зарплаты за отказ от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При вынесении постановлений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — указано в документе.

Также Минтруд рекомендует работодателям предоставлять оплачиваемый выходной сотрудникам для вакцинации. А сотрудников с медотводом от вакцинации руководители компаний вправе переводить на удаленный режим работы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что россиянам нельзя навязывать вакцинацию от COVID-19. По его словам, большинство граждан сами понимают, что нужно прививаться.

Общество,Владимир Путин,Минтруд,Россия,
104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители