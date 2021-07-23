Минтруд: работодатель может предоставить выходной для вакцинации

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации, передает ТАСС.

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«Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: < > предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации», — указано в совместном сообщении Минтруда и Роспотребнадзора.

День, выделенный сотрудникам на вакцинацию, может быть выбран работодателем на свое усмотрение.

Ранее депутат предложил выплачивать пенсионерам 10 тыс. рублей за вакцинацию.