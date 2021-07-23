В Сочи объявили штормовое предупреждение

«В связи с действием штормового предупреждения все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На благоустроенных пляжах дежурят матросы-спасатели. Городом приняты меры для недопущения доступа туристов на пляжи во время обильных осадков», - сообщает заместитель главы города Инна Петухова.