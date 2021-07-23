Биолог назвала основной канал распространения коронавируса

«Люди друг с другом контактируют длительно, находятся в одном и том же помещении, маску в семье, естественно, не носят. Вот поэтому мы видим увеличение распространения дельта-варианта в том числе в тех странах, где вакцинация, как и в Великобритании, на довольно на высоком уровне», - заметила она.