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Биолог назвала основной канал распространения коронавируса

Алиса Селезнёва
51 минуту назад

Основным каналом передачи коронавируса является семья, так как люди длительное время контактируют друг с другом. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Биолог назвала основной канал распространения коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Биолог отметила, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, однако цепочку распространения вируса полностью прервать не может.

«Вакцинированные люди носят вирус, хотя и в меньшей степени. У многих из них вируса в носоглотке недостаточно, чтобы заразить соседа. Хотя это зависит от длительности контакта. Если с соседом просто разговаривать на улице пару минут, он вас не заразит», - пояснила она.

Анча Баранова назвала основным каналом передачи вируса – семью.

«Люди друг с другом контактируют длительно, находятся в одном и том же помещении, маску в семье, естественно, не носят. Вот поэтому мы видим увеличение распространения дельта-варианта в том числе в тех странах, где вакцинация, как и в Великобритании, на довольно на высоком уровне», - заметила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отметил, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.

Общество,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Сергей Собянин,Комсомольская правда,Соединенные Штаты,
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