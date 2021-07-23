Биолог назвала основной канал распространения коронавируса

Основным каналом передачи коронавируса является семья, так как люди длительное время контактируют друг с другом. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Биолог отметила, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, однако цепочку распространения вируса полностью прервать не может.
«Вакцинированные люди носят вирус, хотя и в меньшей степени. У многих из них вируса в носоглотке недостаточно, чтобы заразить соседа. Хотя это зависит от длительности контакта. Если с соседом просто разговаривать на улице пару минут, он вас не заразит», - пояснила она.
Анча Баранова назвала основным каналом передачи вируса – семью.
«Люди друг с другом контактируют длительно, находятся в одном и том же помещении, маску в семье, естественно, не носят. Вот поэтому мы видим увеличение распространения дельта-варианта в том числе в тех странах, где вакцинация, как и в Великобритании, на довольно на высоком уровне», - заметила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отметил, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.