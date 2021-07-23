Песков заявил, что кампания по всеобщей вакцинации в России существенно активизировалась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кампания по всеобщей вакцинации в стране существенно активизировалась, сознательность граждан растет. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель Кремля также прокомментировал ситуацию с поставками вакцины "Спутник V" на экспорт. "Не срыв, а задержки, ведется напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации", - ответил Песков во время брифинга. Ранее в газете La Naciоn было опубликовано письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини в адрес руководства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". До этого заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что к достижению коллективного иммунитета близки 17 регионов России. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".