Михаил Мурашко в эфире «Знания»: нужно набраться терпения, чтобы выиграть всем вместе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал вакцинацию единственным способом профилактики COVID-19 и напомнил, что повторно прививку делать нужно через шесть месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Мурашко стал гостем общенационального прямого эфира, проведенного студией российского общества «Знание». Министр дал интервью в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Во время этой кампании «Знание» совместно с акцией #МЫВМЕСТЕ проводит онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами по темам вакцинации.

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Мурашко напомнил, что сейчас в России доступны четыре вакцины, они бесплатны для населения, хотя производство одного двухкомпонентного препарата обходится примерно в 800 рублей. Многие страны этого лишены, подчеркнул он.

Министр призвал россиян беречь друг друга и как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет.

«42 дня – это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период – так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе», - сказал он.

Мурашко поблагодарил привившихся россиян. Около 30 процентов из них заполняли дневники самонаблюдения, это позволило врачам собрать «колоссальный объем данных по вакцинам».

Для повторной вакцинации можно использоваться все российские вакцины, сейчас рекомендуется ревакцинироваться через полгода, подчеркнул министр.

«Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода – эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации», - объяснил он.

Министр добавил, что окончательные данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021го — началу 2022 года.

Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте». Вопросы гостям студии можно направлять через форму на сайте.

Ученые и врачи ранее развеяли мифы о вакцинации от коронавируса. Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Валентин Павлов объяснял, что вакцина на сто процентов защищает от тяжелого течения COVID-19. Даже если сделавший прививку заболеет (это случается, но очень редко), болезнь будет протекать в легкой форме и не приведет к реанимации.

Еще одна распространенная теория заговора - об «изменении ДНК» с помощью вакцины.