Севастополь вновь начнет принимать непривитых туристов

Власти Севастополя вновь разрешили заселять в отели и гостиницы непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом со ссылкой на решение, принятое на заседании городского оперативного штаба, пишет ТАСС.

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Ранее отели города Севастополя из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса принимали постояльцев только при наличии справки о вакцинации или высоком уровне антител. Ограничения были введены с16 июля.

Однако сегодня на заседании городского оперативного штаба решили смягчить эти требования.

«Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, но, как это делается сейчас в большинстве стран, после заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере - обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования», - заявил губернатор Михаил Развожаев.

Градоначальник подчеркнул, что о такой возможности просили представители туротрасли, и поручил проработать механизм забора ПЦР-тестов в гостиницах. При этом он отметил, что оплачивать тестирование будут туристы, приехавшие на отдых без вакцинации.

«Государство дает возможность бесплатно получить вакцину или справку о наличии антител. Если планируешь поездку без этих документов, надо запланировать дополнительные расходы на тестирование», - заметил Развожаев.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».