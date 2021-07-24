Врач рассказал об осложнениях у детей после COVID

Потеря памяти, различные когнитивные нарушения, а также осложнения, при которых поражаются сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, могут развиться у детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов .

По словам Горелова, несмотря на то, что у детей заболевание протекает легче, чем у взрослых, у них могут развиваться самые различные постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт. Кроме того, у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, проявляющийся через три-четыре недели после перенесенного ковида. Он характеризуется поражением нескольких органов и систем, в том числе головного мозга. По словам эксперта, риск развития этого осложнения особенно высок у детей, имеющих избыточную массу тела.