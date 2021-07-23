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Умер отец балерины Дианы Вишневой

Газета.Ru
34 минуты назад

Народная артистка России и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева потеряла отца.

Умер отец балерины Дианы Вишневой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О его смерти 45-летняя артистка рассказала в Instagram, опубликовав изображение черного квадрата с подписью: «Папа ».

Причину смерти отца Вишнева раскрывать не стало. Известно, что недавно родители знаменитости праздновали 50-ю годовщину со дня свадьбы. «Золотая свадьба — это большая редкость! Желаю вам здоровья, благополучия и еще долгих золотых лет! Вы молодцы, вы золото!» — еще в мае обращалась Вишнева к родителям в социальных сетях.

Диана Вишнева родилась в русско-татарской семье. Ее мать Гузали Фагимовна приехала учиться в Санкт-Петербург из Казахстана, отец Виктор Геннадьевич родился и вырос в Санкт-Петербурге. Оба работали инженерами-химиками. У Дианы также есть старшая сестра Оксана, проживающая в Австралии.

Общество,Диана Вишнева,Россия,
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