Умер отец балерины Дианы Вишневой

Народная артистка России и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева потеряла отца.

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О его смерти 45-летняя артистка рассказала в Instagram, опубликовав изображение черного квадрата с подписью: «Папа ».

Причину смерти отца Вишнева раскрывать не стало. Известно, что недавно родители знаменитости праздновали 50-ю годовщину со дня свадьбы. «Золотая свадьба — это большая редкость! Желаю вам здоровья, благополучия и еще долгих золотых лет! Вы молодцы, вы золото!» — еще в мае обращалась Вишнева к родителям в социальных сетях.