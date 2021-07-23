Умер отец балерины Дианы Вишневой

Народная артистка России и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева потеряла отца.
О его смерти 45-летняя артистка рассказала в Instagram, опубликовав изображение черного квадрата с подписью: «Папа ».
Причину смерти отца Вишнева раскрывать не стало. Известно, что недавно родители знаменитости праздновали 50-ю годовщину со дня свадьбы. «Золотая свадьба — это большая редкость! Желаю вам здоровья, благополучия и еще долгих золотых лет! Вы молодцы, вы золото!» — еще в мае обращалась Вишнева к родителям в социальных сетях.
Диана Вишнева родилась в русско-татарской семье. Ее мать Гузали Фагимовна приехала учиться в Санкт-Петербург из Казахстана, отец Виктор Геннадьевич родился и вырос в Санкт-Петербурге. Оба работали инженерами-химиками. У Дианы также есть старшая сестра Оксана, проживающая в Австралии.