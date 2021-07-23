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В регионы начали поступать первые партии вакцины "Спутник Лайт"

Праймиещё 2
38 минут назад

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В регионы начали поступать первые партии вакцины "Спутник Лайт"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", — сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".

Общество,Михаил Мурашко,
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