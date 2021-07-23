В регионы начали поступать первые партии вакцины "Спутник Лайт"

"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", — сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".