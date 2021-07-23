Мурашко: итог исследований "Спутника V" опубликуют осенью

"Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты. <...> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал, по "Ковиваку", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.