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Мурашко: итоговые данные исследований "Спутника V" опубликуют к октябрю

ТАССиещё 8
1 час назад

Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 - началу 2022 года, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко: итог исследований "Спутника V" опубликуют осенью
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты. <...> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал, по "Ковиваку", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Мурашко подчеркнул, что объем обследований и наблюдений колоссален. "И я очень признателен врачебному сообществу за высокую культуру информирования нас о протекании поствакцинальных периодов. Я очень благодарен и всем тем, кто ведет дневники самонаблюдения [после вакцинации]. Практически 30 с лишним процентов привившихся ведут дневники самонаблюдения", - заметил министр.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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